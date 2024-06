Tragedia sfiorata sul monte Tifata a San Prisco: 40enne precipita da una falesia Soccorso da un elicottero del 118 insieme al Cnsas

Un uomo, quarantenne originario di Napoli, è precipitato per cause ancora da chiarire riportando diversi traumi mentre si arrampicava nella falesia del monte Tifata a San Prisco in provincia di Caserta.. Il compagno lì presente ha immediatamente allertato sia il 118 e il Cnsas. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 di Napoli insieme ad una squadra terrestre del soccorso alpino e speleologico della Campania oltre all’ambulanza 118 e ai Vigili del fuoco.

L’elisoccorso ha quindi sbarcato al verricello elisoccorritore Cnsas, medico ed infermiere che hanno provveduto a stabilizzare il ferito, imbarellarlo e recuperarlo a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato così trasferito all’ospedale del mare. Un ulteriore delicato intervento risolto in tempi rapidi grazie alla cooperazione tra equipaggio dell’elisoccorso 118 e i tecnici Cnsas a terra che h24 garantiscono un soccorso sanitario, con un equipe medica altamente specializzata, in tutti gli ambienti impervi.