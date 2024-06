Sessa Aurunca, la Guardia Agroforestale scopre una discarica a cielo aperto Il fatto è stato denunciato alla Procura della Repubblica

Continua l'azione di denuncia su monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana. In particolare gli operatori hanno individuato un considerevole abbandono di rifiuti speciali nel comune di Sessa Aurunca, nel Casertano. La micro discarica a cielo aperto era composta da guaina bituminosa, lana di roccia, vetro, plastica di vario tipo, nonchè parti di elettrodomestici, legna, materiale di risulta proveniente da attività di demolizione edile e indumenti.

Il personale, coordinato dal dirigente provinciale Sergio Faella, ha denunciato il tutto alla Procura della Repubblica competente per territorio. L'Ente diretto dal presidente nazionale Antonio D'Acunto, tra l'altro, ha messo in atto un coordinamento per segnalare e denunciare reati di carattere ambientale.