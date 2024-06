Spari Casal di Principe, Nappi: episodio grave, lotta criminalità non si ferma "Quest’atto scellerato non fermerà l’azione del Governo nazionale"

“Confidiamo nel rapido intervento delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili del grave episodio registrato a Casal di Principe, a poche ore dal voto. Siamo certi, però, che quest’atto scellerato non fermerà l’azione del Governo nazionale per riportare la legalità e lo Stato in territori che per troppi anni hanno visto la camorra infiltrarsi nel tessuto sociale, economico e amministrativo. Ai cittadini di Casal di Principe vanno la nostra solidarietà e vicinanza con l’invito a recarsi alle urne in massa per dare un segnale forte e immediato di cambiamento, libertà e rifiuto di ogni forma di intimidazione. Sappiano che non sono soli”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.