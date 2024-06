Incendio Aversa: diossine e furani sotto i valori di riferimento Ecco il secondo rapporto di prova

Il secondo rapporto di prova, emesso dal laboratorio diossine della Uoc siti contaminati e bonifiche inerente la determinazione di diossine e furani (Pcdd-Pcdf) in aria campionata nei giorni 20-21 giugno 2024, mostra una concentrazione di diossine e furani pari a 0,084 pg/Nmc I -Teq. Si rappresenta che non sono presenti limiti di riferimento imposti dalla legislazione per la concentrazione di diossine in aria ambiente. Un valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica è quello proposto dal Laenderausschuss fuer Immssionsschutz (Lai - Germania), pari a 0,15 pg/Nmc I -Teq (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente). Il valore rilevato nel corso del secondo ciclo di campionamento è quindi inferiore a tale limite di riferimento. .