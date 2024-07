Scontro frontale sulla Telesina, sette feriti: gravi tre bambini e una donna Grave incidente stradale lungo la Statale 372 tra Alvignano e Gioia Sannitica. Elisoccorso sul posto

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio lungo la Statale Telesina, nel territorio che ricade nella provincia di Caserta. Il tratto tra Alvignano e Gioia Sannitica teatro di uno scontro frontale violentissimo tra due auto.

Sette le persone ferite. Tra queste un neonato di pochi mesi, in gravi condizioni, al pari di una bambina di circa tre anni e due adolescenti. In codice rosso anche una donna alla guida di una Citroen C4 Picasso con a bordo un uomo e una adolescente, tutti trasferiti in ambulanza negli ospedali di Caserta, Benevento e Napoli. La Citroen si è scontrata frontalmente con una Lancia Y con a bordo una mamma e tre bambini: il neonato, la bimba e un ragazzino, della provincia di Roma.

Necessario l'intervento anche di un'eliambulanza arrivata da Napoli e atterrata nei pressi della Statale 372.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, seguii poi dai colleghi di Piedimonte Matese, i carabinieri e numerose ambulanze.

Non semplici le operazioni di soccorso. I pompieri con i sanitari del 118 hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti. Medici e infermieri impegnati per lunghissimi minuti per stabilizzare le condizioni dei bambini più gravi.

Arteria completamente interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi sull'ennesimo incidente stradale registrato lungo la Telesina.