Campania in emergenza sul fronte incendi: paura anche nel casertano Brucia una vasta collina a San Felice a Cancello

Campania in emergenza sul fronte incendi. Sarà una notte di apprensione anche nel casertano alla pari con il disastro in atto in queste ore in Irpinia sul monte Partenio. Brucia una vasta collina a San Felice a Cancello alla frazione di Talanico.

Timori per alcune abitazioni lambite dalle fiamme. Sul posto stanno giungendo squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile della regione Campania.

Si guarda con estrema preoccupazione anche ad un altro incendio avvenuto sempre nel casertano nella frazione di San Marco Trotti, al confine con Santa Maria a Vico. La situazione è in evoluzione e la notte purtroppo impedisce di poter intervenire dall'alto.