Dramma in mare: 34enne muore, bimbo di 12 anni rianimato in extremis Momenti di terrore sulle spiagge casertane

Il dramma da un lato, il miracolo dall'altro. E' stato un ferragosto ad altissima tensione quello vissuto sulle spiagge di Castel Volturno.

Un 34enne di nazionalità tunisina è deceduto in mare dopo un malore: le persone lo hanno visto sbracciarsi dopo il tuffo ed hanno provato a soccorrerlo, allertando anche il 118. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare.

Poco dopo, in un'altra spiaggia di Castel Volturno - ad Ischitella - momenti di panico per un malore avvertito da un ragazzino di 12 anni che stava facendo il bagno.

Portato a riva, gli è stato praticato più volte il massaggio cardiaco sia sulla spiaggia che in ambulanza. Secondo le testimonianze dei presenti, è stato proprio questo intervento che ha consentito di far ripartire il cuore del 12enne, che è stato trasferito in gravi condizioni al Santobono di Napoli.