VIDEO | Crolla il palco, paura per il cantante Gigione "Dopo la caduta libera il mio spettacolo è continuato alla grande"

È diventato virale con numerosissime visualizzazioni il video dell'esibizione di Gigione, cantante originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, ai cui concerti in piazza assistono ogni giorno migliaia di fan in Campania ma anche nel resto dell'Italia. Mentre saltava sul palco di Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, ha ceduto una trave di legno e Gigione è sprofondato di sotto.

Spavento per i fan, apprensione nel suo entourage ma alla fine per il cantante, 79 anni, danni molto limitati. Tanto è vero che in un video sulla sua pagina Fb rassicura tutti: "Eccomi qua. Dopo la caduta libera il mio spettacolo è continuato alla grande. Ci siamo divertiti tutti quanti. Vi aspetto il 22 agosto, sempre alla grande, ad Atrani, in provincia di Salerno. Vi mando un bacio e vi voglio bene", ha detto il cantante.