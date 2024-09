A San Felice a Cancello sesto giorno di ricerche dei dispersi dell'alluvione FOTO - Decine gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco che scandagliano prima e ultima vasca

Sesto giorno di ricerche, incessanti, di Agnese e Giuseppe, madre e figlio che mancano all'appello da l pomeriggio di martedì scorso quando l'ApeCar sulla quale viaggiavano era stata travolta dall'acqua e dai detriti in seguito al violento nubifragio che ha colpito San Felice a Cancello. Nella giornata di ieri le operazioni di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta con l'ausilio dei comandi di Benevento, Napoli e Salerno si sono svolte continuando a scavare nella prima vasca di accumulo e nell'ultima denominata "Ex Cava Giglio". Nella prima vasca sono sempre all'opera i mezzi movimento terra, mentre nella seconda vasca è stato effettuato un tentativo con un'imbarcazione in metallo ed idrogetto. Purtroppo anche questo tentativo di navigare il bacino all'Interno della cava non è andato a buon fine. Per questo motivo il nucleo sommozzatori e Fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all'interno del sito dell'Ex Cava Giglio.

Operazioni non certo semplici a causa della gran quantità di detriti e fango che hanno invaso le vasche. All'alba le ricerche sono riprese. Decine gli uomini e mezzi in campo per cercare le due persone disperse.