Salvataggio di due ragazzi in bici: si erano smarriti al buio sui monti Tifatini L'intervento provvidenziale del soccorso alpino e speleologico della Campania

Usciti per una escursione in bici perdono l'orientamento sui monti Tifatini. E' quanto accaduto a due ragazzi in provincia di Caserta a Sant'Angelo in Formis.

La centrale operativa del 118 immediatamente allertata, ha chiesto l'intervento di una squadra del soccorso alpino e speleologico della Campania che ha raggiunto i ragazzi e dopo essersi sincerata delle loro condizioni li ha accompagnati a valle dove li attendevano i genitori.

Col sopraggiungere del buio avevano smarrito il sentiero ritrovandosi in serie difficoltà. Una storia conclusasi fortunatamente a lieto fine.