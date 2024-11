Sequestrate dalla Guardia di Finanza due piantagioni di canapa indiana Denunciato un responsabile, se ne cercano altri: i controlli nella boscaglia dell'alto casertano

Due piantagioni di canapa indiana sono state scoperte dalla Guardia di finanza di Piedimonte Matese. La prima nel comune di Dragoni: individuato uno dei due proprietari, al quale sono state sequestrate 25 piante e 230 grammi di marijuana (in parte già confezionata e suddivisa in dosi).

La seconda, invece, è stata individata sempre a Dragoni in una fitta boscaglia, in un terreno il cui proprietario è deceduto e gli eredi sono all'estero. Investigatori al lavoro per risalire a chi ha organizzato la produzione.

Infine, durante i servizi di controllo del territorio tra Piedimonte Matese e San Gregorio Matese, le fiamme giallehanno individuato e sequestrato un'altra pianta di canapa indiana e 30 grammi di hashish.