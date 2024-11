Il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, in visita al comando della Finanza L'incontro istituzionale con il colonnello Sportelli ed i militari del Corpo

Il prefetto di Caserta, Lucia Volpe, ha visitato il comando provinciale della Guardia di Finanza, dove è stata accolta, con gli onori di rito, dal comandante provinciale - colonnello Nicola Sportelli - che ha espresso "il più caloroso benvenuto, e dagli ufficiali alla sede nonché da quelli dei reparti dipendenti".

"L’incontro ha costituito occasione per illustrare all’Autorità di Governo l’organizzazione dei Reparti della Guardia di Finanza nel territorio provinciale e l’azione di servizio svolta nell’ambito dei principali compiti istituzionali, derivanti dalle prerogative di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica", si legge nella nota delle fiamme gialle.

Nel suo intervento, il prefetto Volpe ha espresso parole di apprezzamento "per la fattiva collaborazione fornita dal Corpo alle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia operanti in Terra di Lavoro, auspicando una sempre più proficua cooperazione finalizzata all’imprescindibile affermazione della legalità in tutti i settori".

Il comandante provinciale, a sua volta, ha ringraziato il prefetto "che, con la costante azione di indirizzo e la cordialità dimostrate, ha voluto testimoniare, con la visita odierna, la sua vicinanza alla Guardia di Finanza, assicurando la massima collaborazione delle Fiamme Gialle casertane a sostegno del gravoso compito connesso all’alta carica istituzionale rivestita".