Litiga con la compagna e la chiude in un garage: donna salvata dai carabinieri E' successo nel casertano. In manette è finito un 45enne

La vicenda è iniziata quando la donna, tornando a casa con il compagno, ha preso la decisione di non permettergli di guidare, poiché l’uomo si trovava in stato di ebbrezza.

Questo ha dato origine a un acceso litigio. Mentre la donna stava parcheggiando l'auto nel garage, l'uomo ha deciso di "vendicarsi" chiudendola all'interno del box, abbassando la porta basculante e impedendole di uscire.

I disperati tentativi della donna di farsi riaprire la porta sono stati vani. L’uomo, invece di preoccuparsi per la situazione, ha tranquillamente lasciato il garage per andare a passeggiare con il cane. È stata la sorella della vittima, preoccupata per non aver più notizie, a chiamare i carabinieri contattando il numero d’emergenza 112.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell'ordine, la donna è stata liberata e il 45enne è stato arrestato al suo rientro.

Dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia. Secondo le dichiarazioni della vittima, la coppia convive da circa 15 anni e, fino a questo momento, l'uomo non si era mai spinto oltre le aggressioni verbali.