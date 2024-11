Incidente tra due mezzi pesanti: chiusa la statale 7bis direzione Avellino Per chi viaggia da Villa Literno, uscita obbligatoria a Carinaro

A causa di un incidente tra due mezzi pesanti, è temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la strada statale 7Bis “Di Terra di Lavoro” al km 19,200, in direzione Avellino, in località Carinaro, in provincia di Caserta. Per chi viaggia da Villa Literno, uscita obbligatoria a Carinaro.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.