Terremoto nel casertano, verifiche ultimate: registrati solo danni lievi I sindaci della zona hanno disposto la chiusura delle scuole

Completate le operazioni di verifica dopo la scossa di magnitudo 3,6 registrata questa mattina a Roccamonfina, nel Casertano.

Segnalati danni lievi, tra caduta di pietre e tegole rotte su alcuni tetti, ma nessuna criticità particolare.

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la zona, fino alla provincia di Napoli. Il sindaco di Roccamonfina, così come altri colleghi del comprensorio, ha disposto la chiusura preventiva in via precauzionale di tutte le scuole.

La Provincia di Caserta, invece, ha messo in campo una serie di verifiche su strade, viadotti e istituti scolastici di competenza.