Tentato omicidio di un ragazzino: fermati dalla polizia tre minorenni I fatti si sono verificati lo scorso mese di ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno

La polizia di Caserta ha eseguito, un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della procura per i minorenni, nei confronti di tre minori italiani gravemente indiziati di tentato omicidio, ai danni di un altro minore, di nazionalità egiziana, avvenuto lo scorso mese di ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno, nella località “villaggio Coppola”.

La vittima era stata colpita con almeno 12 coltellate, che avevano reso necessario un urgente intervento chirurgico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castel Volturno, per le gravi lesioni riportate ad un polmone e al cuore che ne avevano messo in pericolo la vita.