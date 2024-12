Brucellosi: i risultati dell'attività per l'eradicazione malattie infettive Conferenza stampa in regione a Napoli

Si terrà domani - venerdì 20 dicembre, dalle ore 11, nella sala Francesco de Sanctis della regione Campania (Via Santa Lucia 81) - la conferenza stampa per illustrare i risultati delle attività per l’eradicazione dalle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in alcune aree della provincia di Caserta.

All’iniziativa interverranno: l’assessore regionale all’agricoltura della regione Campania, Nicola Caputo, il supervisore del piano di eradicazione regionale, la direzione veterinaria regionale, l’università degli studi Federico II di Napoli, l’istituto zooprofilattico del mezzogiorno di Portici, i servizi veterinari delle Asl presenti, inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni agricole e degli allevatori.