Droga e soldi falsi in auto: arrestato dai carabinieri nel casertano Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne

E' accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope oltre che di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, il 23enne arrestato dai carabinieri a Castel Volturno.

Il giovane, controllato mentre era fermo in auto in via Pavoncelli in compagnia di altri due giovani, ha subito rivendicato come proprie le 24 bustine in cellophane termosaldate contenenti 56,5 grammi di hashish e le 19 bustine in cellophane termosaldate contenenti complessivi 25,37 grammi di marijuana che i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno trovato nascoste sotto il tappetino anteriore, lato passeggero, della vettura.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita dai militari nell’abitazione del 23enne ha consentito di trovare, all’interno dell’armadio della sua camera da letto, pochi altri grammi di hashish e numerose bustine in cellophane idonee al confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di 3.500 euro in banconote da 50 euro e 9 banconote da 20 euro, queste ultime palesemente contraffatte. Il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.