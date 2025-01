Casal di Principe: Delegazione di Fratelli d'Italia in visita ai carabinieri Solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine

Una delegazione di Fratelli d'Italia, guidata dalla segretaria del circolo cittadino di Fdi Lucia Cerullo, ha effettuato oggi una visita presso la stazione dei carabinieri di Casal di Principe, nell'ambito dell'iniziativa nazionale del dipartimento organizzazione del partito dedicata al sostegno delle Forze dell'Ordine.

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali Clelia Verazzo e Giuseppe Sgalia, nonché di Emilio Schiavone in rappresentanza di gioventù nazionale e di altri membri del direttivo cittadino, si è configurata come un momento di vicinanza concreta agli uomini e alle donne in divisa che quotidianamente operano a tutela della sicurezza dei cittadini.

"Le forze dell'ordine sono uno dei fiori all'occhiello della nostra nazione", ha dichiarato Lucia Cerullo, "Si distinguono sempre per umanità, spirito di sacrificio e senso del dovere. Siamo al loro fianco senza ma e senza se, consapevoli del prezioso lavoro che svolgono spesso in condizioni difficili e sotto il continuo fuoco di critiche e strumentalizzazioni".