Minorenne aggredito con una catena e rapinato: terrore alla stazione di Caserta Arrestate tre persone tra i 18 e 19 anni e denunciato un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale

La squadra volante è intervenuta, all’esterno della stazione ferroviaria di Caserta, per la segnalazione di una rapina ad opera di tre giovani ai danni di un minorenne, aggredito con una catena per sottrarre i soldi di cui era in possesso.

Sul posto, i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei giovani indicato come autore, mentre cercava di allontanarsi, il quale è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. In occasione del controllo, è stato fermato un altro giovane, denunciato per resistenza, poiché ha aggredito i poliziotti che stavano procedendo all’identificazione.

Nella tarda serata dello stesso giorno, una volante in transito in zona centrale di Caserta ha dapprima identificato e successivamente arrestato due uomini indagati, che avevano aggredito un terzo con una mazza da baseball, in quanto individuati come gli altri autori della rapina della mattina.

Gli stessi si erano presentati presso il luogo di lavoro della vittima, con l’intento di costringerlo a ritrattare quanto denunciato in mattinata. Anch’essi sono stati associati alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Due indagati si trovano ancora ivi detenuti, per il terzo è stata adottata misura non custodiale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che le misure precautelari sono state adottare all’esito di un contradditorio limitato a tale fase procedimentale e che il giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.