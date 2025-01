Brutta storia di violenza e maltrattamenti nel casertano: arrestato un uomo Per un 33enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

La squadra volante ha arrestato un 33enne di origine ucraine, per maltrattamenti nei confronti della madre e dello zio, suoi conviventi, e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sul posto, i poliziotti hanno accertato pregresse aggressioni, avvenute in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’eccesso di alcool.

Al momento dell’accompagnamento in questura, l’uomo ha aggredito con calci e pugni i poliziotti. L’uomo è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Sono in corso le procedure amministrative per l’adozione di una misura di prevenzione del questore.