Tragico incidente in Molise: perde la vita una donna della provincia di Caserta Nello schianto sono rimaste ferite due persone di cui una gravissima

E' di un morto e due feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale tra due auto, avvenuto in serata lungo la statale 17 in provincia di Isernia. A perdere la vita una donna di 72 anni originaria di Letino, in provincia di Caserta, che viaggiava insieme al marito, 50 anni ricoverato all'ospedale di Isernia. Ferito gravemente il conducente dell'altra vettura trasportato a Campobasso dove è in prognosi riservata. A stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, i carabinieri. Sul posto il personale Anas per il ripristino della circolazione che ha subito notevoli rallentamenti.