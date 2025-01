Vino venduto con l'etichetta Igt prodotto in locali sudici: scatta il sequestro Sigilli a 35mila litri: scoperta una cantina abusiva senza autorizzazione e sporca

La Guardia di finanza di Caserta - coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere - ha sequestrato circa 35mila litri di vino con l'indicazione "Igt" irregolare. Nel mirino un'azienda gestita senza alcuna autorizzazione da un cittadino residente nella provincia di Napoli, priva di requisiti igienico-sanitari.

L'attività illegale era ubicata in una campagna di Sessa Aurunca, gestita in forma anonima ed in località fatiscenti.

Le fiamme gialle - come fa sapere il procuratore Pierpaolo Bruni - hanno sequestrato etichette, documenti di trasporto, materiale per il confezionamento e la commercializzazione con dati falsi e in condizioni pessime. Il vino, secondo l'accusa, era palesemente contraffatto perché non rispettava il disciplinare di produzione Igt.

Il titolare della cantina è stato denunciato per frode in commercio e contraffazione di prodotti agroalimentari.