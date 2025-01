Ancora una scossa di terremoto in Campania: l'ennesima nel giro di pochi giorni Dopo le due registrate in Irpinia è stata la volta del casertano

Ancora una scossa di terremoto in Campania, l'ennesima nel giro di pochi giorni. Dopo le due registrate in provincia di Avellino, a Montecalvo Irpino sabato sera alle 19.49 e 20.15 rispettivamente di 2.8 e 2.6 è stata la volta di Roccamonfina nel casertano. Il sisma di magnitudo 2.5 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.3020, 13.9960 ad una profondità di 5 km. A localizzarlo la sala sismica dell'Ingv di Roma. Scossa avvertita dalla popolazione, ma così come avvenuto in Irpinia, nessun danno a persone o cose ma solo spavento.