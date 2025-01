Ispezione alimenti: sequestrati prodotti per mancata tracciabilità Operazione straordinaria interforze sul territorio nel casertano

Conclusa nel casertano un’operazione straordinaria interforze sul territorio, con il controllo di oltre 600 persone.

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ne hanno denunciato 10 per reati vari. Effettuati, inoltre, controlli di polizia amministrativa ad esercizi commerciali, alcuni dei quali sanzionati, per irregolarità varie, per circa 7mila euro.

Oltre 10 chili di prodotti alimentari sequestrati ad una struttura commerciale, per mancata tracciabilità degli stessi.