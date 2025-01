La protesta dei trattori entra nel vivo: lunedì sciopero lumaca in autostrada La protesta per chiedere lo stato di crisi di agricoltura e pesca

Vanno avanti le iniziative degli agricoltori, allevatori e pescatori e dei loro alleati in Campania, per denunciare la crisi dei comparti e delle comunità rurali e della pesca e per chiedere misure starodinarie e l'apertura di un confronto sulle riforme.

Lunedi 3 febbraio 2025 nel tratto di autostrada fra Capua e Napoli Nord la mobilitazione si svilupperà in strada con un corteo di mezzi di lavoro degli agricoltori e degli allevatori che si snoderà a partire dalla 10.30 circa per concludersi (circa tre/quattro ore dopo) con un'assemblea pubblica presso la rotonda di Santa Maria dove interverranno tutti i rappresentanti dei diversi presidi della Campania e dove il consiglio unitario della mobilitazione interverrà per annunciare le prossime iniziative in agenda sull'intero territorio nazionale.