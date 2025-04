Furti durante la pausa pranzo: svolta nelle indagini dei carabinieri Piena luce sui alcuni colpi ai danni di rivendite di tabacchi della provincia di Caserta

A Giugliano in Campania, Afragola e Napoli, i carabinieri della compagnia di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della procura della repubblica, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e furto aggravato.

L’indagine, coordinata dalla procura e condotta dai carabinieri sezione operativa della compagnia di Caserta, anche attraverso attività tecniche e acquisizione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, ha consentito di far luce su tre furti, avvenuti nei primi mesi del 2024, ai danni di altrettante rivendite di tabacchi della provincia di Caserta, nel corso dei quali i ladri sono riusciti a trafugare complessivamente oltre 33.000,00 euro tra sigarette e gratta e vinci e 5.500 € in contanti.

Tutti e tre i furti sono stati consumati durante l’orario della pausa pranzo.

Il modus operandi consisteva nel giungere davanti alla tabaccheria con un furgone a noleggio sul quale erano apposte targhe contraffatte; far scendere due malviventi con volto parzialmente travisato che, mediante l’utilizzo di chiavi contraffatte, entravano all’interno dell’esercizio commerciale asportando sigarette, gratta e vinci e denaro contante. Nel mentre questi facevano razzia gli altri sodali, a bordo del furgone, si allontanavano per non destare sospetto, ritornando solo dopo pochi minuti per il tempo strettamente necessario a prelevare i complici con il bottino e fuggire.

L’attività investigativa ha permesso, inoltre, di documentare almeno altri 5 sopralluoghi finalizzati al furto non andati a buon fine, presso rivendite di tabacchi nei comuni di Casapulla, Montecorvino Rovella, Bacoli, nonché nel quartiere Vomero e nella via Toledo di Napoli.

All’esito dell’esecuzione della misura cautelare i sei destinatari del provvedimento (un 53enne, un 27enne, un 57enne, un 65enne, un 52enne e un 34enne), tutti del napoletano, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.