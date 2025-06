Maxi incidente Carinaro, tre giovani incastrati tra le lamiere in codice rosso Coinvolte otto vetture

Questa sera, verso le ore 20:30, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta sulla Nola-Villa Literno, nei pressi dell'uscita di Carinaro, per un incidente stradale con circa otto autovetture coinvolte. Subito dopo l'impatto le automobili terminavano la loro corsa sparse in mezzo alla carreggiata, con tre passeggeri,tra i 25 e i 30 anni, incastrati all'interno delle auto. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno estratto dagli abitacoli le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale in codice rosso. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza di tutti i veicoli coinvolti nell'attesa delle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.