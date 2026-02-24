Ritrovato cadavere nel fiume: era incastrato tra gli arbusti Si tratta del 75enne che si era lanciato nel fiume Volturno

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo di 75 anni che, lo scorso 17 febbraio, si era lanciato nel fiume Volturno dal Ponte Romano di Capua. Il corpo è stato individuato nella mattinata di oggi, intorno alle ore 12:00.

Il ritrovamento

Il cadavere è stato avvistato nel territorio comunale di Santa Maria La Fossa, diversi chilometri più a valle rispetto al punto della scomparsa. La salma era rimasta incastrata tra la fitta vegetazione e gli arbusti lungo il margine del fiume, rendendo necessari complessi interventi di recupero.

L’operazione di soccorso

Le ricerche, proseguite ininterrottamente per giorni, hanno visto l'impiego di una task force articolata del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta:

Nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) per la mappatura dell'area.

Nucleo Regionale Droni per il monitoraggio dall'alto.

Sommozzatori del Comando di Napoli, che hanno operato nelle acque del fiume.

Gli accertamenti

Dopo il recupero, la salma è stata trasferita e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli accertamenti di rito per confermare l'esatta dinamica del decesso e procedere con le formalità burocratiche prima della riconsegna ai familiari.