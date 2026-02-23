Controlli antidroga nel casertano: due denunce a Recale e San Prisco Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri

I carabinieri hanno denunciato un 28enne di Afragola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato a Recale mentre si trovava a bordo della propria autovettura. A seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di nove dosi di crack, per un peso complessivo di 1,65 grammi.

Nel prosieguo del medesimo servizio, gli stessi militari sono intervenuti anche a San Prisco, dove hanno deferito in stato di libertà un 43enne del posto.

L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish, per un peso complessivo di 3,5 grammi, e di sei dosi di crack, per un peso complessivo di 2,1 grammi. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.