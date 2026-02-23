Droga, controlli nel casertano: denunciate due persone Detenzione illegale di sostanza stupefacente

A Recale nel casertano, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato due giovani del posto, di 27 e 25 anni, con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

L’operazione si è svolta nel corso di un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati legati allo spaccio e al consumo di droga.

In particolare, i militari hanno intercettato i due mentre transitavano a bordo di una Seat Arona lungo via Francesco Cilea, una delle arterie cittadine.

Il controllo, inizialmente di routine, ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha consentito di rinvenire tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa quattro grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata.

Per i due giovani è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria per detenzione illegale di sostanza stupefacente.