In auto con la droga e il figlio minore della donna: coppia arrestata Operazione dei carabinieri in via Appia a Caserta

A Caserta, in via Appia, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 40enne e un 26enne, entrambi originari di Maddaloni, ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

I due sono stati notati dai militari mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, in compagnia del figlio minore della donna, di appena 10 anni. L’atteggiamento sospetto avrebbe indotto i carabinieri ad approfondire il controllo.

All’esito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 36,5 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati due coltelli, 3.760 euro in contanti — suddivisi in banconote di vario taglio — ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio, nonché vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati sottoposti all’obbligo di permanenza in casa, in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata di lunedì 23 febbraio 2026.