Terra dei fuochi, trasporto illecito di rifiuti pericolosi: denuncia e sequestro Rinvenuti diversi materiali, tra cui parti meccaniche intrise di olio esausto e gasolio

A Grazzanise, in via Eufemia, i militari della locale stazione dei carabinieri, impegnati nei controlli straordinari disposti nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, hanno denunciato un 45enne di nazionalità rumena, residente in città.

L’uomo dovrà rispondere del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Nel corso del servizio, i militari hanno sottoposto a controllo un veicolo Piaggio Apecar, con targa, utilizzato per il trasporto di svariati rifiuti speciali in assenza delle previste autorizzazioni.

All’interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi materiali, tra cui parti meccaniche intrise di olio esausto e gasolio, classificati come rifiuti pericolosi.

Al termine degli accertamenti, sia il veicolo sia il materiale trasportato sono stati sottoposti a sequestro.