Aggredisce i carabinieri con una pala, due militari feriti: 37enne in manette L'intervento durante una violenta lite domestica: l'uomo è stato bloccato col taser

Serata di tensione quella di ieri Mondragone, dove i carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un 37enne del posto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di una 45enne che segnalava una lite in corso all’interno della propria abitazione. I militari si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente critica: l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha reagito con violenza alla loro presenza.

Alla vista delle divise, il 37enne è andato in escandescenza e, armato di una pala, ha aggredito i carabinieri che tentavano di calmarlo e riportare la situazione sotto controllo. Durante le fasi dell’intervento, due militari sono rimasti feriti: uno ha riportato escoriazioni e contusioni al naso, mentre l’altro ha subito contusioni alle costole.

Per fermarlo, i carabinieri sono stati costretti ad utilizzare il taser, colpendolo all’addome e all’inguine. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il 37enne è stato sottoposto a visita medica: fortunatamente non sono state riscontrate lesioni né conseguenze legate all’uso del taser, né altri traumi.

La pala utilizzata per l’aggressione è stata sequestrata. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.