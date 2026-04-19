Maxi controlli dei carabinieri: due persone arrestate e 8 denunciate Il bilancio dell’attività messa in campo nelle ultime ore

Un’operazione coordinata dei Carabinieri della Compagnia di Caserta ha portato, nella notte tra il 18 e il 19 aprile, a due arresti e otto denunce. I militari hanno inoltre identificato 184 persone, controllato 124 veicoli e comminato 24 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Due arresti eseguiti nel fine settimana

La prima misura restrittiva ha riguardato una donna di 43 anni, originaria del Casertano. Il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare a suo carico, sostituendo il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere a causa di ripetute violazioni. La donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano.

Il secondo arresto ha interessato un uomo di 52 anni, residente nel Casertano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. Dovrà scontare una pena definitiva di due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Quattro stranieri denunciati per tentato furto in una cava privata

Nel corso del servizio, quattro cittadini stranieri – regolarmente presenti sul territorio nazionale – sono stati denunciati per tentato furto in concorso. I quattro sarebbero stati sorpresi all’interno di una cava privata dopo aver forzato il cancello d’ingresso.

Fanali rubati e coltello: altre quattro denunce

Due giovani residenti nell’area nord di Napoli sono stati denunciati per ricettazione: erano in possesso di componenti di autovetture, in particolare fanali posteriori, ritenuti di provenienza illecita. I pezzi sono stati sequestrati in attesa di risalire ai legittimi proprietari.

Un altro indagato è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di un coltello di rilevanti dimensioni. Un quarto uomo dovrà invece rispondere di reiterazione della guida senza patente.