Maddaloni, fuga e violenza: arrestato 49enne Inseguimento e colluttazione: due carabinieri feriti

Momenti di tensione a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo un inseguimento e una violenta colluttazione con i Carabinieri.

L’allarme e l’inseguimento

L’intervento è scattato intorno alle 14.30, quando una donna del posto, con cui l’uomo è in fase di separazione, ha contattato la centrale operativa segnalando il rischio di un gesto estremo da parte dell’ex convivente. I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono riusciti a localizzarlo nella zona collinare di San Michele. Alla vista delle pattuglie, il 49enne si è chiuso nella propria auto ed è fuggito a velocità sostenuta. Ne è nato un inseguimento di circa cinque chilometri, conclusosi nei pressi dell’abitazione della donna.

La barricata e l’aggressione

Giunto a destinazione, l’uomo si è barricato all’interno dell’appartamento. Una volta entrati, i militari hanno tentato di bloccarlo, ma sono stati aggrediti e colpiti ripetutamente durante la colluttazione.

Feriti e arresto

Due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise. Nonostante la resistenza opposta, l’uomo è stato infine immobilizzato senza riportare ferite. Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

Indagini e contesto

L’episodio si inserisce in un contesto personale delicato, segnato dalla separazione in corso con la donna che ha dato l’allarme. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.