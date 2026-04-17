Capua: incontro sul restauro dell Madonna col bambino Iniziativa della soprintendenza archeologia, belle arti e pesaggio Ce-Bn

La soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha promosso un incontro dedicato al rientro della pregevole scultura lignea policroma raffigurante la Madonna col bambino, recentemente esposta alla mostra “Restituzioni 2025” tenutasi a Roma al Palazzo delle esposizioni.

L’iniziativa sarà un’occasione speciale per rendere omaggio a un’opera dalla fattura preziosa e dalla tecnica sublime, intagliata dagli scultori Pietro e Giovanni Alemanno intorno al 1480.

L'appuntamento è per venerdì 24 aprile alle 11.30 nel museo diocesano di Capua in piazza Landolfo.

Saluti affidati all'arcivescovo di Capua Pietro Lagnese e al direttore del museo diocesano di Capua Vincenzo Rossetti.

Seguiranno gli interventi di Paola Coniglio fuzionaria storica dell'arte, Giuseppe Di Palma restauratore, don Franco Duonnolo direttore ufficio beni culturali. Conclusoni affidate a Mariano Nuzzo soprintendente Abapper le province di Caserta e Benevento. Modera Mariangela Mingione funzionario Sabap.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il contesto storico e artistico dell’opera, le sue peculiarità stilistiche – tra cui il raffinato abito damascato decorato con la tecnica dell’estofado de oro –, e sarà descritto l’importante intervento di restauro, finanziato da Intesa Sanpaolo.