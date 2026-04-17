Addio a Oscar Schmidt: Caserta e il basket mondiale piangono Mão Santa

Il basket mondiale piange la scomparsa di Oscar Schimdt con lutto e cordoglio per Caserta. Il brasiliano, ala della Juvecaserta, soprannominato Mão Santa (la mano santa) per la sua precisione al tiro, è morto all'età di 68 anni a Barueri. Protagonista all'ombra della Reggia dal 1982 al 1990, simbolo della crescita del club della famiglia Maggiò che conquistò la Coppa Italia nel 1988 e lo Scudetto nel 1991, nel 2013 è entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ha detenuto il record mondiale assoluto di punti segnati in carriera (49737): solo LeBron James dal 22 novembre 2024 ha fatto meglio.
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