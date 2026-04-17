Addio a Oscar Schmidt: Caserta e il basket mondiale piangono Mão Santa Protagonista nella Juvecaserta dal 1982 al 1990, ha detenuto il record mondiale di punti segnati

Il basket mondiale piange la scomparsa di Oscar Schimdt con lutto e cordoglio per Caserta. Il brasiliano, ala della Juvecaserta, soprannominato Mão Santa (la mano santa) per la sua precisione al tiro, è morto all'età di 68 anni a Barueri. Protagonista all'ombra della Reggia dal 1982 al 1990, simbolo della crescita del club della famiglia Maggiò che conquistò la Coppa Italia nel 1988 e lo Scudetto nel 1991, nel 2013 è entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ha detenuto il record mondiale assoluto di punti segnati in carriera (49737): solo LeBron James dal 22 novembre 2024 ha fatto meglio.

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