Un frammento romano nella facciata di un ristorante: imprenditore denunciato Raffigura una scena di combattimento: l'intervento di carabinieri e Soprintendenza

Un pezzo di storia romana era nascosto alla vista di tutti, incastonato nella muratura di un ristorante lungo la SS. Annunziata a Pietravairano, nel Casertano. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, che al termine di una breve attività d'indagine condotta d'iniziativa hanno denunciato un imprenditore per violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Il ritrovamento: bassorilievo con scena di combattimento

L'ispezione, svolta con il supporto tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e sotto il coordinamento del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Napoli, ha portato alla luce un reperto di notevole valore storico e archeologico.

Alla base di una fontana in muratura realizzata sulla facciata del locale è emersa la parte inferiore sinistra di un sarcofago in calcare risalente all'età romana imperiale. Il frammento misura circa 60 per 40 centimetri ed è decorato con un bassorilievo raffigurante una scena di combattimento.

Sequestro e custodia giudiziaria

Il proprietario ha fornito una giustificazione circa la lecita provenienza del reperto, ma ciò non ha impedito alle autorità di procedere con gli accertamenti del caso. Il frammento è stato sequestrato. Tuttavia, considerata l'impossibilità di rimuoverlo senza rischiare di danneggiare il bene o la struttura che lo ingloba, è stato lasciato in loco e affidato in custodia giudiziaria al proprietario dell'immobile.