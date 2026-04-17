Apre una vetrina espositiva e si impossessa di uno smartphone: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne

Mattinata movimentata a Caianello, dove l’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di interrompere sul nascere un furto ai danni di un esercizio commerciale della zona.

Un 21enne, di origine gambiana e residente nel Barese, è entrato in un negozio specializzato nella vendita di dispositivi elettronici a Vairano Scalo, fingendo interesse per l’acquisto di un tablet. Approfittando di un attimo di distrazione del personale, il giovane ha aperto una vetrina espositiva e si è impossessato di uno smartphone del valore di circa 400 euro, nascondendolo rapidamente nei pantaloni prima di allontanarsi a piedi.

Il colpo, tuttavia, è durato pochi minuti. Proprio in quel frangente, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vairano Scalo, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, stava transitando nei pressi dell’attività commerciale. Immediata la segnalazione del titolare, che ha fornito ai militari una descrizione dettagliata del sospetto e indicato la direzione di fuga.

Intuendo le possibili mosse del giovane, i carabinieri hanno raggiunto rapidamente la stazione ferroviaria di Caianello, punto nevralgico per chi tenta di lasciare velocemente l’area. Qui, in effetti, l’uomo è stato rintracciato e sottoposto a controllo: addosso aveva ancora il telefono appena sottratto.

Il dispositivo è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre per il 21enne sono scattate le manette in flagranza di reato.

Dovrà rispondere di furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Caserta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria, subito informata dai carabinieri della Stazione di Vairano Scalo.