San Prisco e Portico di Caserta: controlli dei carabinieri nei cantieri edili

I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Caserta, hanno eseguito una serie di controlli presso cantieri edili attivi nei comuni di San Prisco e Portico di Caserta.
Nel primo intervento, relativo al cantiere operante presso il Mausoleo Romano “Carceri Vecchie” in via Appia, è stato denunciato l’amministratore unico della società per violazioni degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.423,84 euro.
Nel secondo controllo, effettuato presso un cantiere a Portico di Caserta, il legale rappresentante è stato deferito in stato di libertà per diverse violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, tra cui mancata sorveglianza sanitaria, carenze nella formazione dei lavoratori, mancata valutazione del rischio elettrico e inadeguata protezione delle aperture.
All’esito degli accertamenti sono state irrogate sanzioni amministrative per 5.695,36 euro e 8.050 euro per l’impiego di due lavoratori in nero, con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. L’importo complessivo delle sanzioni supera i 15.000 euro.
Le autorità competenti sono state informate dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.