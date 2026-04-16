Santa Maria Capua Vetere, spaccio e furto aggravato: 28enne finisce in carcere Esecuzione pena definitiva

Nella casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord.

Il provvedimento è stato notificato nei confronti di un 28enne originario di Aversa, già noto alle forze dell’ordine e già recluso per altra causa, che dovrà espiare una pena complessiva di cinque anni, sei mesi e ventuno giorni di reclusione.

La condanna riguarda i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, commessi tra il 2021 e il 2025 nel territorio di Aversa.

Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, l’autorità giudiziaria mandante è stata tempestivamente informata dai carabinieri della stazione di Cesa.