E' ai domiciliari e aggredisce la moglie: altri guai per un 38enne La donna è stata ricoverata in ospedale

I carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato un uomo di 38 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie convivente.

L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione al numero di emergenza. Giunti rapidamente nell'abitazione della coppia, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto: l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la donna al culmine di un episodio riconducibile a problematiche legate alla sua tossicodipendenza.

La moglie, visibilmente scossa, ha riportato lesioni fortunatamente non gravi, per le quali non si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Gli investigatori mantengono alta l'attenzione sulla dinamica dei fatti e sul contesto familiare in cui si è consumata l'aggressione.

Il 38enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.