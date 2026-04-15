Casagiove: ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri Arrestato un 32enne: dovrà scontare oltre 6 anni

Si è conclusa con un arresto la mattinata odierna a Casagiove, dove i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma hanno rintracciato il 32enne presso il suo domicilio, ponendo fine a una fase di irreperibilità e dando seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo dovrà espiare una pena residua complessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione, maturata a seguito di diverse vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in reati quali la cessione illecita di sostanze stupefacenti, l’evasione e la minaccia aggravata, commessi negli anni dal 2013 al 2018 nei comuni di Recale, Santa Maria Capua Vetere e Macerata Campania.

L’intervento dei Carabinieri si è svolto senza particolari criticità: una volta individuato, il 32enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, successivamente, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena stabilita.

L’autorità giudiziaria mandante è stata subito informata dell’avvenuto arresto dai carabinieri della Stazione di Casagiove.