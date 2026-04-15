San Nicola, arrestato 37enne: dovrà scontare oltre due anni ai domiciliari Era stato condannato in via definitiva per maltrattamenti ai familiari e lesioni personali

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada hanno eseguito un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria sammaritana, arrestando un uomo destinatario di un’ordinanza di detenzione agli arresti domiciliari.

Si tratta di un 37enne residente a San Marco Evangelista, già noto alle forze dell’ordine e condannato in via definitiva.

Il provvedimento trae origine da reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, così come ricostruito dai giudici, commessi tra il 2023 e il 2025 ai danni dell’ex moglie, nel territorio di San Marco Evangelista. Per tali episodi, l’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione, così come disposto dal tribunale di Snta Maria Capua Vetere.

I militari dell’Arma della provincia di Caserta, dopo aver rintracciato il 37enne, lo hanno condotto ai domiciliari.