Viola il divieto di avvicinamento: 45enne arrestato dai carabinieri

A Casaluce, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato in flagranza di reato, un 45enne del posto.
L’uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della madre nonostante fosse destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal gip presso il tribunale di Napoli nord, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia.
L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare tempestivamente l'uomo, accertando la violazione della misura cautelare in atto.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.