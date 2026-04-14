Truffa del finto nipote ad anziana 88enne: fermati sull'autostrada col bottino Decisiva la testimonianza della vittima, che ha riconosciuto uno degli indagati

I Carabinieri della Stazione di Teano hanno denunciato per truffa aggravata in concorso un 42enne di Terzigno e un 27enne di origini marocchine residente a San Giuseppe Vesuviano, ritenuti responsabili di aver raggirato un'anziana di 88 anni sottraendole 1.600 euro in contanti e diversi gioielli in oro.

Il raggiro e la denuncia

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 13 aprile, quando la vittima, residente a Pineto (nel teramano), ha ricevuto intorno alle 11 una telefonata da un uomo che si è spacciato per il suo nipote, prospettandole un'urgente necessità di denaro. Con abili raggiri il truffatore è riuscito a convincerla a consegnare a un complice recatosi a casa sua l'intera somma in contanti e i monili in oro. L'anziana si è poi recata presso la stazione dei Carabinieri di Pineto per formalizzare la denuncia.

L'intercettazione a Caianello

La segnalazione tempestiva da parte dei colleghi di Pineto ha consentito ai Carabinieri di Teano di intercettare i due sospettati nei pressi dell'uscita autostradale di Caianello, in provincia di Caserta, a bordo di una Fiat 500L. I militari hanno rinvenuto l'intera somma di denaro ed i gioielli.

Il riconoscimento della vittima

I due sono stati condotti presso la caserma della Compagnia di Capua, dove i militari hanno eseguito una documentazione fotografica dettagliata dei preziosi sequestrati. Le immagini sono state trasmesse ai militari di Pineto, che le hanno sottoposte all'esame della vittima: l'anziana ha riconosciuto senza esitazioni uno dei due indagati come l'autore materiale della truffa e i gioielli come propri.

L'autovettura e tutta la refurtiva sono state sequestrate.