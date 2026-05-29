Calvi Risorta: carabinieri eseguono ordine di carcerazione Il destinatario del provvedimento, un 34enne residente nel comune dell’Agro Caleno

A Calvi Risorta, i militari della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva nei confronti di un uomo del posto, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’intervento è stato eseguito intorno alle ore 16.30, quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’interessato per notificare il provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere. Il nuovo titolo esecutivo ha determinato la cessazione della misura domiciliare e il conseguente trasferimento in carcere.

Il destinatario del provvedimento, un 34enne residente nel comune dell’Agro Caleno e già noto alle forze dell’ordine, dovrà espiare una pena complessiva di sette anni, un mese e diciassette giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia, commessi tra il 2019 e il 2022 nel territorio di Calvi Risorta.

L’arresto è avvenuto senza criticità. Dopo le formalità di rito eseguite presso gli uffici della Stazione Carabinieri, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.