Sant’Arpino: PulciNellaMente incontra Andrea Carnevale Tra i protagonisti del Napoli di Maradona coautore del libro "Il destino di un bomber"

Sarà Andrea Carnevale, storico attaccante del Napoli degli anni d’oro di Diego Armando Maradona e oggi dirigente dell’Udinese, coautore del libro “Il destino di un bomber”, il protagonista del prossimo appuntamento promosso da PulciNellaMente, la rassegna nazionale di teatro scuola giunta alla sua XXVI edizione.



L’incontro, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 18.30 nei suggestivi saloni di Fabula, presso il Municipio di Atella in via Martiri Atellani 210 a Sant’Arpino, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino uno dei protagonisti più amati della storia azzurra e di approfondire, attraverso il dialogo e il racconto, una straordinaria vicenda sportiva e umana.



L’iniziativa assume un valore particolare nell’anno in cui si celebra il centenario del Calcio Napoli. Era il 1926 quando nasceva una squadra destinata a diventare molto più di un club sportivo: un simbolo identitario, una fede popolare, una voce collettiva capace di attraversare generazioni e confini. In questo contesto, la testimonianza di Carnevale rappresenta un prezioso viaggio nella memoria di una stagione irripetibile che ha contribuito a costruire il mito del Napoli nel mondo.



A coordinare l’appuntamento sarà il direttore di PulciNellaMente, Elpidio Iorio. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Sant’Arpino, Ernesto Di Mattia, e dell’assessore alla Cultura, Giovanni Maisto. L’introduzione sarà affidata al presidente del Real Gricignano, Giuseppe Tessitore. A dialogare con Carnevale saranno Carmela Barbato, docente e formatrice teatrale, Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore, e Samuele Ciambriello, docente universitario, giornalista e conduttore televisivo. Saranno inoltre presenti i dirigenti e gli allievi delle società sportive del territorio.



L’evento offrirà al pubblico non soltanto l’occasione di incontrare uno dei calciatori più amati della storia azzurra, ma soprattutto di ascoltare una vicenda umana straordinaria, segnata da profonde ferite e da una continua capacità di rinascita.

Attraverso le pagine de “Il destino di un bomber”, scritto insieme a Giuseppe Sansonna, Carnevale ripercorrerà il proprio cammino: dall’infanzia difficile nella campagna del Sud alle grandi emozioni della Serie A più affascinante di sempre, dagli anni condivisi con campioni leggendari come Zico e Maradona alle vittorie che hanno consegnato il Napoli alla storia, fino alle prove più dure affrontate lontano dai riflettori.



La sua è una narrazione che supera la dimensione sportiva per diventare testimonianza di resilienza, determinazione e riscatto, restituendo il ritratto di un uomo che ha saputo trasformare il dolore in forza e le avversità in opportunità di crescita. Un racconto che parla alle nuove generazioni e che si inserisce pienamente nella missione educativa di PulciNellaMente, da sempre impegnata a valorizzare esperienze capaci di coniugare talento, impegno e consapevolezza civile.



Ad arricchire ulteriormente la serata sarà l’esposizione di storiche maglie del Napoli curata dal collezionista Mariano Brunellesi, tra i più autorevoli custodi della memoria calcistica partenopea. Un percorso emozionale attraverso cimeli, simboli e ricordi che consentirà ai presenti di rivivere alcune delle pagine più significative della storia azzurra, trasformando l’incontro in un viaggio collettivo tra sport, memoria e identità.