Casagiove: fugge a un posto di blocco e travolge un carabiniere Scattano le manette ai polsi di un 24enne casertano

Momenti di forte tensione alle prime luci dell’alba a Casagiove, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, fuga pericolosa e omissione di soccorso.

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio, intensificato nelle ore notturne per la prevenzione dei reati e il monitoraggio della circolazione stradale. I militari dell’Arma avevano intimato l’alt al conducente di uno scooter Piaggio Liberty che stava transitando lungo una delle arterie cittadine.

Il giovane, inizialmente fermatosi, avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, investendo uno dei Carabinieri impegnati nelle verifiche. Subito dopo avrebbe proseguito la fuga compiendo manovre particolarmente pericolose anche per gli altri utenti della strada presenti in quel momento.

Nonostante la rapidità dell’azione, i militari della Radiomobile hanno immediatamente avviato le ricerche del fuggitivo, riuscendo in breve tempo a identificarlo grazie agli accertamenti svolti sul territorio e agli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti.

Le attività investigative hanno quindi consentito di rintracciare il giovane presso la propria abitazione, dove è stato bloccato e tratto in arresto.

Si tratta di un 24enne residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso è stato successivamente condotto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere giudicato con rito direttissimo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Compagnia di Caserta.